Итог встречи Трампа и Назарбаева: Молдавский бизнесмен Стати признан «мошенником» - теперь он не получит 4 миллиарда долларов!

Эта история еще раз показала истинное место Молдовы в больших геополитических играх.

То, что произошло в минувшую пятницу, 19 января, в Лондоне, где Высокий суд Англии поддержал Казахстан и отказал молдавскому бизнесмену Анатолу Стати в обжаловании решения, по которому олигарх мог получить компенсацию в размере 6 миллиардов долларов, о чем мы писали ранее, в любой другой стране закончилось бы, как минимум, нотами протеста. Ведь, как ни относиться к главе клана Стати, а правда на нашей стороне: его бизнес в Казахстане был благополучно задушен исключительно по политическим мотивам: с подачи экс-президента Молдовы Владимира Воронина. Но вот такое решение Высокого суда и – гробовое молчание со стороны наших властей. В чем причина?

А дело в том, что, по одной из версий, на решение суда косвенно могла повлиять встреча президента США Дональда Трампа и Казахстана Нурсултана Назарбаева, которая состоялась 17 января 2018 года. По итогам было сделано совместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве, охватывающим самый широкий спектр двусторонних отношений. И вот против этого «ледокола» наш Стати, чьи судебные действия, помимо прочего, заморозили Нацфонд Казахстана, а это могло обернуться

катастрофой для страны. В общем, накануне принятия решения Высокого суда Лондона можно было даже ставки не принимать – настолько было очевидно, что, если «стратегический партнер» США называет кого-то «мошенником», то так оно и есть…

Что дальше? Казахстан, например, продолжит доказывать факты мошенничества со стороны истцов и представит соответствующие доказательства на лондонских слушаниях, предварительно назначенных на октябрь 2018 года. А Стати надеяться на собственную правоту, веру в справедливость и надежду, что и Молдова когда-нибудь будет в статусе для США не ниже, чем Казахстан.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ