Сядут все: из-за унири пострадают, прежде всего, наши, молдавские унионисты!

После объединения никто не позволит наши коррупционерам воровать так самозабвенно и с такой самоотдачей

Давайте порассуждаем. Сегодня в соседней стране идут протесты. В Бухаресте и других крупных городах страны, а также в европейских государствах, где сильна румынская диаспора, проходят антикоррупционные «марши надежды». В Бухаресте в таком марше приняло участие около 70 тысяч человек! Люди собрались на Университетской площади, протестуя против внесения изменений в систему правосудия и смягчения антикоррупционного законодательства. Между протестующими и полицейскими несколько раз вспыхивали стычки, когда правоохранители пытались ограничить движение колонны. Протестующие не желают, чтобы коррупционеры, в результате смягчения законодательства, смогли избежать уголовной ответственности. Сотни тысяч румын вышли на улицы и готовы стоять до конца!

А теперь давайте представим аналогичную ситуацию у нас, в Молдове. Решили, допустим, наши власти смягчить антикорупционное законодательство. Чем бы все у нас закончилось? Правильно, ничем. Ну, вывела бы оппозиция пару тысяч человек на площадь, ну, погалдели бы они там, ну, приняли бы «грозное» заявление, ну, обратились бы к международным институтам и дипломатам, те бы погрозили бы пальчиком (ай-ай-ай, нельзя так) и осудили бы, КС тут же признал новые законотворческие нормы конституционными... И все. Разошлись протестующие, а на следующий день, глянь, законодательство уже смягчили, Филат — на свободе, «безвинно» осужденный на условный срок видный либерал и экс-министр транспорта и дорог Юрий Киринчук требует справку о реабилитации и возмещение морального ущерба... А народ молчит, а власти к этому давно привыкли...

А вот произошла бы униря и наши соотечественники, наглядевшись на своих румынских «сограждан», это дело просто так бы не оставили. Поднялись бы, как один, и стояли бы до конца, и из-за Прута нам бы помогли скинуть всех коррупционеров во власти. Надо было бы применить силу? Применили бы! Как это делается в Румынии. И власти наши, «родные», побоялись бы законотворчески беспредельничать.

Когда у нас последний раз народ показал свою силу, показал, что способен что-то изменить? Помните? Два года назад, когда парламент штурмовали, когда депутаты превратились в Керенского, когда Михай Гимпу получил обидную кличку и немножко по мордасам. Правда, пыл быстро ушел в пар, все закончилось в тот же вечер. С тех пор — тишь да гладь.

Вот я и говорю, случись униря, станем мы все политически сознательны, с активной гражданской позицией, как наши румынские соседи (сограждане теперь), сядут все! Все наши коррупционеры! В том числе, и те из них, кто так ратует за объединение! И ярый унионист Киринчук не отделался бы условным сроком, а получил бы по полной, как, впрочем, и другие видные и не очень унионисты.

Поэтому и не нужна униря никому, особенно тем, кто у власти! Это все так, разговоры, чтобы отвлечь наше внимание от главного — от разбазаривания страны. А так как власть у нас передается по кумовству и наследству, думаю, насчет двадцати лет я погорячился. Лет сто, не меньше, об унире нам волноваться не стоит. Спим спокойно, товарищи!

ЛЕОНИД РЯБКОВ