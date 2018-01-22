Россия после опрометчивого заявления Канду пригрозила потребовать с Молдовы огромную компенсацию

Инициатива спикера парламента Канду о выплате Россией компенсации в миллиарды долларов за годы советской власти и за Приднестровье встретила жёсткую ответную инициативу.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что в этом случае Россия потребует с Молдовы не меньшую компенсацию, поскольку содержание миротворцев в Приднестровье стоит больших денег. По мнению политика, платить Кишиневу в этом случае будет нечем, ведь «Молдова – это страна-банкрот», - подчеркнул он.

- Думаю, что Россия вправе выставить Молдове встречный счет. Российские миротворцы выполняют в этом регионе важнейшую функцию, предотвращая неизбежный в случае их отсутствия серьезный вооруженный конфликт, что, несомненно, связано с денежными затратами - и немалыми, - заявил Клинцевич.

Недавно Андриан Канду последовал примеру своих прибалтийских коллег и решил заработать предвыборные очки среди унионистов, потребовав с России денег за «оккупацию» Приднестровья. По мнению спикера парламента, Россия должна Молдове «миллиарды долларов»