НАТО - это война, а молдаване не пушечное мясо, - Додон

Для Молдовы вступление в НАТО означает неизбежную войну, в которой жители нашей страны превратятся в пушечное мясо, заявил Игорь Додон в интервью российскому телеканалу НТВ.

Глава государства дал интервью журналистке Ираде Зейналовой. Президент отметил основные геополитические проблемы, с которыми сталкивается наша страна.

В России живут, работают и учатся почти 600 тысяч молдаван, но для депутатов парламента этих людей как будто не существует, отметил Игорь Додон. Попытки запретить въезд граждан России в Молдову противоречат всем ранее межправительственным соглашениям, однако подконтрольные правительству органы власти сознательно идут на это.

- Последние месяцы, последний год проевропейское правительство в Молдове пытается вписаться в новую колею борьбы между Западом и Востоком. Для того чтобы понравиться некоторым своим западным кураторам в Соединенных Штатах либо в Брюсселе, они приняли для себя решение делать разные антироссийские демарши, - отметил Игорь Додон.

По словам президента, Молдова оказалась зажатой между двумя странами – оппонентами России, что крайне ухудшает положение страны. Для части «ястребов» в США Молдова стала средством давления на Россию, интересы самой же страны и ее жителей за океаном не принимают во внимание. В Приднестровье проживают 300 тысяч граждан России, поэтому попытка разрешения конфликта силовым путем может иметь для Молдовы катастрофические последствия.

- Вокруг Молдовы расположены страны, которые не настроены на стратегическое партнерство с Россией, если мягко сказать. С запада у нас НАТО, это Румыния, с востока у нас Украина, которая знаем, в каких отношениях с Российской Федерацией. Вот в середине этого клубка очень непростого есть такое маленькое государство Молдова, где большинство граждан хотят дружить с Россией, - рассказал президент.

Большинство жителей Молдовы поддерживают нейтральный статус страны, рассказал глава государства. НАТО для Молдовы означает только войну, подчеркнул он.

- Народ хочет, чтобы была нейтральная страна. Народ не хочет здесь НАТО… Для меня принципиально - нейтралитет, потому что НАТО - это война. Я не хочу, чтобы молдавский народ был пушечным мясом для каких-то геополитических игр, каких-то баталий, - резюмировал Игорь Додон