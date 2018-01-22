Радость от дурости: Куда ты, гражданин Молдовы, прешь на Украину, размахивая георгиевской ленточкой?

Зачем жители нашей страны по собственному желанию нарываются на крупные неприятности у соседей

Вот читаю новостную ленту и… начинаю нервничать. Украинские пограничники отказали во въезде гражданину Молдовы, у которого в машине обнаружили георгиевскую ленточку и российский флаг. «Во время пограничного контроля автомобиля BMW молдавской регистрации правоохранители нашли в салоне иномарки георгиевскую ленту, а в отделе для перчаток находились российский триколор и брелок с российской символикой»... Сразу захотелось дать отпор, встать на защиту изо всех своих ватных сил. Подумал-подумал и решил этого не делать. Сейчас объясню, почему.

Закон о запрете георгиевских ленточек был принят на Украине еще в июне прошлого года. Наказание за их ношение или изображение более чем серьезно - штраф до 2,5 тысячи гривен, а за повторное нарушение могут даже арестовать суток на пятнадцать. Это закон в соседней стране. Мы можем его обсуждать, ругать, сжимать кулаки или играть желваками, но соблюдать ОБЯЗАНЫ!

Вот такую картину давайте представим. Едет гражданин Молдовы на Украину. По делам или на отдых. Едет на своем авто. А на зеркало заднего вида у него, допустим, привязана георгиевская ленточка. Она у него перед глазами. И он прекрасно знает о том, что эта самая ленточка законодательно запрещена в соседней стране. И все равно он едет в сторону украинской границы. Что это? Глупость? Дурь? Желание показать, что «нас» не победить, или показать, какой ты крутой парень? Даже если пропустят тебя через границу, то где-нибудь в Одессе тебя остановят какие-нибудь «атошники» и будут издеваться над тобой, попутно снимая это на видео, которое потом выложат в сеть (помните такое видео?). Оно вам надо?

А наши едут и едут с георгиевскими ленточками, а их ловят и ловят... А потом мы искренне возмущаемся, когда нас штрафуют и не пускают в страну. Тут необходимо действовать тоньше и умнее, а не переть, как Саакашвили на Порошенко