Психолог: люди стали разводиться чаще, так как в одиночку жить проще

Психолог Ольга Нисенбойм объяснила в эфире радиостудии Sputnik Молдова, почему на каждую вторую свадьбу в республике приходится один развод

Согласно данным Службы гражданского состояния, в 2017 году в Молдове было зарегистрировано почти 20 тысяч браков и девять тысяч разводов.

Психолог Ольга Нисенбойм рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, что чаще становится причиной расторжения брака.

"Людям просто становится комфортнее жить в одиночку. Раньше просто выгодно было жить вдвоем, проще было в быту. Сейчас же наоборот, женщина может сама себя обеспечить, а уживаться с кем-то становится все тяжелее", — заявила Ольга Нисенбойм.

По словам психолога, такая тенденция сохранится и в будущем.

"Сегодня в западных странах число людей, не находящихся в браке достигает около 70%. Людям это больше просто не нужно", — подчеркнула собеседница.

Ольга Нисенбойм также отметила, что в последнее время люди стали больше ценить личную свободу, нежели семейный ценности