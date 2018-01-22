Деньги кишиневцев Киртоакэ потратил на покупку квартир класса люкс для Нины Круликовски и Анатола Думитраша

Сделка, по которой три квартиры, которые примэрия Кишинева передала в 2013 году двум исполнителям и судье, оказалась предметом судебных разбирательства.

25 октября 2012 года Кишиневский муниципальный совет, на основании документов, подготовленных подразделениями примэрии, утвердил постановление о согласии на то, чтобы строительная компания Glorinal погасила задолженность в размере 4 033 316 леев за аренду земли под строительство жилых домов не деньгами, а квартирами. Таким образом, вместо 4 миллионов леев Glorinalпредложила примэрии три квартиры в одном из новых блоков, построенных на улице Валя Трандафирилор 6/1, общая площадь которых составила 275,7 кв. м., сообщает Мoldovacurata.md.

Для принятия решения была создана рабочая группа, которая занималась приемом квартир, составлением необходимых протоколов и т.д..

Однако с тех пор и до настоящего времени этот долг не был зарегистрирован в качестве погашенного из-за того, что такой способ уплаты долгов перед бюджетом запрещен и технически не может быть зарегистрирован. Платежи и задолженности по отношению к бюджетной системе оплачиваются только путем перечисления и регистрируются в казначейской системе. Других способов оплаты, включая взаиморасчет, эта система не предусматривает. Несмотря на предупреждения о том, что сделка противоречит закону, руководство примэрии настояло на "бартере".

Сделку так и не смогли завершить должным образом, то есть она не была зарегистрирована в казначейской системе. В связи с этим осенью 2016 года задолженность компании Glorinal снова появилась в записях примэрии как неоплаченная. Таким образом, 20 октября 2016 года управление архитектуры направило юридическому управлению документ с сообщением о том, что Glorinal задолжал муниципальному бюджету 4 033 316 леев и 24 388,2 леев пени за несвоевременную выплату. Управление архитектуры обратилось к юридическому управлению, чтобы оно предъявило иск строительной компании в целях принуждения к уплате задолженности. Через три недели, 14 декабря 2016 года, Glorinalбыла привлечена к суду, где объяснила, что долг был фактически оплачен путем предоставления трех квартир.

В июне 2017 года юридическое управление направило письмо вице-примару Нистору Грозаву, сообщив ему, что за прошедшее время стороны не приняли никаких мер для урегулирования ситуации, а, согласно данным управления земельных отношений, SRL Glorinal Imobil имеет задолженность в размере 4 033 316 леев, что создает запутанную ситуацию.

Пока неизвестно, как примэрия разрешит эту проблему. Суд еще не принял решения. Адвокат Glorinal Серджиу Гэинэ уверен, что строительная компания не будет обязана судом выплатить долг, потому что она уже оплатила его и это подтверждают прикрепленные к делу акты приема-передачи квартир, налоговая накладная, выданная Glorinal, распоряжение генерального примара, решение муниципального совета. Он считает, что примэрия требует оплаты долга через суд, потому что не все подразделения знают о том, что он был выплачен. Адвокат заявил, что отсутствие общения между подразделениями является проблемой примэрии, а не компании.

Руководитель юридического управления примэрии Валерий Богдан заявил, что решение будет принято муниципальным советом, который одобрил платеж без денег. Также чиновник подтвердил отсутствие общения между подразделениями примэрии.

Между тем три квартиры были бесплатно распределены конкретным лицам.

Первой квартиру площадью 91 кв. м. получила судья. Согласно распоряжению примара Дорина Киртоакэ от 23 января 2013 года, примэрия была обязана предоставить Марии Цуркан квартиру по решению Апелляционного суда Кишинева, вынесенного в 2008 году.

Вторая квартира площадью 93,9 кв. м. была через три месяца передана исполнительнице Нине Круликовски, а третью, площадью 89,5 кв. м., в июне 2013 года получил умерший певец Анатол Думитраш.

Адвокат Glorinal сообщил, что владельцы квартир не могут быть лишены их по суду, так как давно стали их собственниками.

Однако ряд вопросов относительно этого "бартера" остается открытым. Квартиры были переданы по цене 740 евро /кв. м., в то время как на рынке недвижимости существовало жилье по стоимости 500 евро / кв. м..

Если примэрии необходимо было купить квартиры для исполнения судебных решений или отреагировать на просьбы заявителей, почему она не организовал конкурс на закупку, чтобы выбрать лучшее предложение? Почему примэрия настояла, даже если было известно, что сделка противоречит закону, на том, чтобы взять эти квартиры и передать их бенефициарам? Как были выбраны эти выгодополучатели?

Эти вопросы были отправлены отстраненному примару Дорину Киртоакэ, поскольку действия имели место во время его руководства. Примар, однако, оставил их без ответа.