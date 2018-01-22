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Политика
Румыния больше не хочет объединения с Молдовой
22.01.2018

Об этом говорят данные первого политического опроса в 2018 году в Румынии, который был проведен Центром городской и региональной социологии CURS по заказу Stiripesurse.ro с 3 по 10 января.

Социологические исследования дали оценку мнения румынских граждан о необходимости объединения с Республикой Молдова, сообщает Stiripesurse.ro.

У проекта объединения с Республикой Молдова до сих пор мало последователей в Румынии, несмотря на то, что наступил 2018-й — год 100-летия Великого Объединения. Только 27 процентов румын считают необходимым или очень необходимым это объединение.

В опросе участвовали 1 068 взрослых граждан Румынии, в возрасте от 18 лет и старше; изучение мнения проводилось методом интервью (лицом к лицу) в период с 3 по 10 января 2018 г.


 
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