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Авто
Определены самые продаваемы марки машин в Молдове
22.01.2018

Жители Молдовы в 2017 году купили больше новых машин. Лидером продаж который год подряд стала Dacia. В 2017 г. Dacia увеличила продажи на 12,2 % больше по сравнению с показателями 2016г. Граждане Молдовы приобрели более тысячи автомобилей этой марки.

Далее следует Skoda — 698 машин, на третьем месте Hyundai — 615 авто. Более 530 водителей приобрели машины марки Toyota, ещё около 600 граждан предпочли модели Mercedes и Suzuki.

Всего в 2017 в Молдове зарегистрировали примерно 30 тысяч машин. Автомобилями от восьми до десяти лет обзавелись более 13 тысяч граждан, свыше шести тысяч купили машины от пяти до семи лет, ещё более трёх тысяч приобрели авто не старше четырёх лет.


 
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