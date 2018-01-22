У гражданина Молдовы угнали внедорожник на украинском курорте

Отдых на выходных в украинском Буковеле обернулся настоящей трагедией для молдавской семьи.

Поутру наши соотечественники обнаружили, что припаркованная ими перед отелем машина Toyota Prado, стоящая десятки тысяч евро, была угнана, передает aif.mdсо ссылкой на Pro TV.

Молдаване остались не только без машины, но и без документов, которые были в ней. Камер видеонаблюдения, которые могли бы зафиксировать момент угона, возле отеля нет.

"В 7 утра машины уже не было. Я вызвал полицию и узнал, что за последние 3 дня пытались угнать несколько машин этой марки, но получилось угнать только мою" – рассказал наш соотечественник. Пострадавший отметил, что речь идет о профессиональных угонщиках, которые искали машины именно этой марки.

"Машина открывается только от чипа, что означает, что у них первоклассная техника" – посетовал он.

Завтра вместе с семьей он вернется в Молдову. Отметим, что летом прошлого года двое молдаван, отдыхавших в Затоке, лишились машин, мобильных телефонов, документов и всех денег. Их автомобили угнали в то время, когда они отдыхали на пляже.