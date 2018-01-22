Вадим Красносельский: Вопрос с признанием Приднестровья может решиться, как в Косово

Признание независимости Приднестровья - не иллюзия, а технический вопрос, и когда придет время - он будет решен. Такое мнение высказал в интервью российской "Независимой газета" президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский.

Как передает "ИНФОТАГ", он не исключил, что вопрос будет решен "как в Косово".

Комментируя высказывания председателя парламента Молдовы Андриана Канду, назвавшего российские войска на территории РМ "оккупационными силами", тираспольский лидер напомнил, что "приднестровцы считают ОГРВ гарантом мира в ПМР".

"На недавнем обсуждении в ПАСЕ в Париже, куда были приглашены представители Приднестровья, на тему российского военного присутствия мы наложили табу. Зная нашу позицию, ее не касаются и другие участники диалога с нами. Обычно этот вопрос поднимает Молдова. Мы полностью исключили его из повестки дня. Европейцы это знают, поэтому темы не касаются", - сказал он.

По его словам, ОГРВ - основа миротворческой операции в регионе, из состава опергруппы формируется и миротворческий батальон.

"Тем более что есть такой нерешенный вопрос, как склады боеприпасов бывшей 14-й армии, расположенные на территории Приднестровья. Если там что-то взорвется - мало не покажется ни Молдавии, ни Украине. И это могло бы произойти, если бы не ОГРВ, которая охраняет склады", - считает Красносельский.

При этом он признал, что снаружи склады охраняют и приднестровские военные.

Говоря о причинах визита в Москву, приднестровский лидер сказал, что это связано с вопросами внешней политики, экономики.

"Поэтому первая встреча у меня была с Григорием Карасиным (замглавы МИДа РФ. - "И"), на ней присутствовали представители нашего МИДа. Обсудили вопросы внешнего периметра, достигнутые договоренности и сошлись во мнении, что они должны выполняться, а гаранты и посредники - это гарантировать. Потом состоялась встреча с Дмитрием Рогозиным (вице-премьер, спецпредставитель президента РФ по Приднестровью. - "И"). С ним наметили перспективы работы на нынешний год", - сообщил он.

Красносельский опроверг информацию "о явлениях, которых ранее в Приднестровье не было, в частности, протестах пенсионеров".

"Протестов у нас нет. Есть оппозиция в лице Компартии. Что касается пенсионеров, то они не платят за коммунальные услуги и газ. Россия платит нам за транзит газа через нашу территорию, эти деньги и используются на оплату счетов пенсионеров", - сказал он.