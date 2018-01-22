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Общество
16 тысяч человек в столице ждут социального жилья
22.01.2018

В столице около 16 тысяч человек ждут социального жилья. На муниципальном уровне будет создана комиссия для решения вопросов распределения жилья. Информация была озвучена на оперативном заседании ​​в примэрии в понедельник, 22 января, передаёт IPN.

Исполняющий обязанности начальника Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петру Гонтя сообщил, что в претурах различных секторов имеются от 15 до 25 очередей. Вышеупомянутые порядка 16 тысяч соискателей жилья должны быть проинформированы о необходимости обновления своих заявок. Их уведомят о том, какие ещё документы им следует представить.

Как уточнил Петру Гонтя, законодательство о предоставлении социального жилья было принято ещё в 2015 году, но положение о применении этого закона было утверждено правительством лишь в 2017 году. На муниципальном уровне будет создана комиссия, ответственная за выделение социального жилья. Подготовлен проект соответствующего решения, который должен быть утверждён Кишинёвским муниципальным советом.

Список документов, которые должны присутствовать в заявке, а также списки лиц, ожидающих социального жилья, будут опубликованы на сайте столичной примэрии.


 
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