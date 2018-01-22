Сергей Степашин: Разговоры Кишинев о компенсации - демагогия, никакой экономики тут нет, как нет и финансовых расчетов

Намерения Кишинева получить компенсацию за пребывание российских войск в Приднестровье - "политическая демагогия, никакой экономики тут нет, как и никаких финансовых расчетов". Так прокомментировал "Комсомольской правде" новые антироссийские высказывания председателя парламента РМ Андриана Канду бывший глава российского правительства, ныне - председатель императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.

Он не считает странным то, что "вместо признательности миротворцам и России за то, что они уже столько лет сохраняют там мир, в правительстве и парламенте Молдовы говорят "об оккупации".

"Нынешнее правительство сформировано в основном из тех, кто считает, что вообще Молдавского государства не должно быть. Они считают себя уже румынами. Поэтому совершенно очевидно, что это борьба против нынешнего президента Игоря Додона. А если говорить насчет того, кто кому и чего должен... Ну, во-первых, никто никому платить не собирается. Это совершенно очевидно. Это - просто политический бред. То, чем страдала в свое время Прибалтика", - сказал Степашин.

По его словам, "если бы не Советский Союз, то такого государства в принципе вообще бы и не было, и очень странно, что они к этому состоянию (потери государственности. - "И".) снова стремятся".

"Я вообще не представляю себе жителей Молдавии в составе Румынии, - сказал Степашин. - Ну, будут плебеями, дворниками. Я не знаю, какая перспектива у них есть на самом деле. Большинство-то населения это понимает. Второе. Около миллиона граждан Молдавии трудится в России. Надо посчитать, сколько эти граждане приносят в бюджет своего государства, потому что на деньги, заработанные в России, кормят свои семьи, проживающие в Молдавии. Они, я имею ввиду министров и парламентариев, - хоть думают об этом? О своих людях. Или нет? И в-третьих... 1992-й помню не понаслышке. Я бывал тогда в Приднестровье в качестве председателя комитета Верховного Совета России по обороне. Если бы не мы и не армия Лебедя тогда, то не представляю, что было бы и с Приднестровьем, и с сотнями тысяч русских людей, которых мы просто спасли от геноцида".