Додон в интервью Зейналовой : "НАТО - это война"

Проевропейское правительство Молдовы пытается вписаться в новую колею борьбы между Западом и Востоком, заявил в интервью Ираде Зейналовой президент страны Игорь Додон.

Телеканал НТВ опубликовал полную версию интервью.

Ирада Зейналова: «Без вашего личного приглашения мы бы сюда не попали. Российских журналистов заворачивают на границе, российского вице-премьера объявляют персона нон грата, отзывают посла Молдавии в России. С чем связано такое странное выстраивание отношений?»

Игорь Додон: «Я думаю, что это ненормально, потому что между нашими странами действует очень много соглашений. Сотни тысяч наших граждан находятся в Российской Федерации. Там постоянно работает либо проживает около 600 тысяч официально. Поэтому вот такие инциденты, которые происходят последние месяцы, — это очень плохая практика нынешнего парламентского большинства. И я очень надеюсь, что это временно.

Последние месяцы, последний год проевропейское правительство в Молдове пытается вписаться в новую колею борьбы между Западом и Востоком. Для того чтобы понравиться некоторым своим западным кураторам в Соединенных Штатах либо в Брюсселе, они приняли для себя решение делать разные антироссийские демарши».

По словам президента, несмотря на эти инциденты, Москва сделала множество конкретных шагов навстречу гражданам Молдавии. Это касается экспорта, миграции и других сфер.

Игорь Додон: «Ситуация сложная еще и тем, что вокруг Молдовы (расположены) страны, которые не настроены на стратегическое партнерство с Россией, если мягко сказать. С запада у нас НАТО, это Румыния, с востока у нас Украина, которая знаем, в каких отношениях с Российской Федерацией. Вот в середине этого клубка очень непростого есть такое маленькое государство Молдова, где большинство граждан хотят дружить с Россией. Это не нравится никому, не нравится и на Западе, и другим не нравится. Потому что Румыния — страна — член НАТО, Украина хочет вступить в НАТО, во всяком случае, руководство Украины об этом говорит. А здесь большинство граждан категорически против».

Додон полагает, что превратить его страну в очередную горячую точку хотели бы определенные силы в США.

Игорь Додон: «Я не думаю, что европейцам нужно здесь, чтобы была какая-то горячая точка. Я не думаю, что на уровне официального Вашингтона это кому-то нужно, но какие-то горячие ястребы хотели бы здесь сделать еще одну горячую точку. Это очень близко к границе Российской Федерации, здесь Приднестровье. В Приднестровье около 300 тысяч граждан Российской Федерации. И для того, чтобы затянуть Россию в очередной конфликт, — я думаю, что на это делается ставка. Поэтому в этих условиях моя задача очень непростая — удержать на этом этапе ситуацию, чтобы она не вышла из-под контроля по их сценарию. Хотя меня провоцируют».

Молдавию Додон видит нейтральной страной, которая будет ориентирована на стратегическое партнерство с Россией и хорошие отношения с Европой.

Игорь Додон: «Я надеюсь, что в Брюсселе, в Европе, в Европейском союзе не хотят дестабилизации здесь. И я склонен к тому, что есть здравые, здравомыслящие люди, которые понимают, что здесь нужна определенная стабильность. А для того, чтобы здесь была стабильность, здесь нужно понимать, что народ хочет именно этого. Народ хочет, чтобы была нейтральная страна. Народ не хочет здесь НАТО… Для меня принципиально — нейтралитет, потому что НАТО — это война. Я не хочу, чтобы молдавский народ был пушечным мясом для каких-то геополитических игр, каких-то баталий».