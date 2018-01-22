К 2050 году население Молдовы будет составлять 2,2 млн. человек

Наша страна лидирует в рейтинге по оттоку населения в Европе, который был подготовлен на основе Международной базы данных Бюро переписи населения США.

К 2050 году население Молдовы будет составлять всего 2,2 млн. человек, что на 44,16 % меньше нынешнего показателя.

Данные содержатся в исследовании, опубликован на сайте Factsmaps.com и подготовлен на основе информации из Международной базы данных Бюро переписи населения США.

Согласно карте прирост населения прогнозируется только в 15 европейских странах. Самый высокий прирост ожидается в Люксембурге (+48%), Ирландии (+33%) и Исландии (+21,5%).

Наибольшее сокращение, помимо Молдовы, коснется Литвы (-37,6%), Латвии (-35,8%) и Эстонии (-29,4%).

В Румынии численность населения сократится на 8,2%, в России - 9,8%, на Украине - 16%.