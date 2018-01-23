Посольство США в Молдове осталось без средств и объявило о сокращении объемов работы

Посольству США в Молдове значительно урезали бюджет. Вчера, 22 января, посольство США в Молдове объявило о сокращении объемов работы. В первую очередь это коснется работы сайта посольства – его перестанут обновлять.

В диппредставительстве пообещали, что на работу консульско-визовой службы ограничение финансирования не повлияет.

- В настоящее время плановые паспортно-визовые услуги будут предоставляться в течение срока действия ассигнований, как позволяет ситуация. Этот веб-сайт не будет регулярно обновляться до полного возобновления операций, за исключением информации о безопасности в чрезвычайных ситуациях, - говорится в сообщении на сайте посольства.

Три дня назад федеральные ведомства США приостановили работу после того, как представители демократической партии в Сенате отказались поддержать проект бюджета на 2018 финансовый год. После этого большая часть служащих федеральных ведомств были отправлены в неоплачиваемые отпуска. Перестал работать и Госдепартамент, но его отделы, связанные с выдачей виз и разрешений на работу, остались в строю.