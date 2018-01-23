Пентагон решил изучить готовность Молдовы к войне с Россией

Оборонное логистическое агентство США начало изучение на предмет готовности к условиям военного времени инфраструктуры пяти европейских стран - Белоруссии, Украины, Молдовы, Финляндии и Польши.

Исследование необходимо Пентагону для понимания логистических сетей и цепочек поставок различных товаров в эти страны для подготовки своей промышленности к работе в условиях военного времени и чрезвычайных ситуаций. Одной из целей программы, в рамках которой проводится исследование, является содействие военным операциям США.

- Государственные органы планирования должны иметь чёткое представление о работе международных логистических сетей, а также о вопросах, связанных с культурными особенностями, работой таможенных служб, инфраструктурой, сложностями снабжения и тонкостями логистики, характерными для той или иной страны или региона, - говорится в запросе ведомства.

В отчете по каждой из пяти названных стран должны быть указаны местные и региональные источники получения воды, продуктов питания, топлива, медикаментов, промышленного оборудования и одежды. Кроме этого, Пентагон интересуют строительные материалы, а именно – песок, цемент, колючая проволока, пиломатериалы и строительная техника. Ведомству также необходима информация о местных и региональных производственных мощностях и мобилизационных возможностях. Эти данные позволят США «оперативно реагировать на различные ситуации по всему миру». По сути, речь идет о подготовке соседних с Россией стран к войне с ней.

В исследовании также должно быть указано, сколько времени займет доставка материалов из Соединенных Штатов по морю и по воздуху в Молдову и остальные страны. США интересует и транспортная инфраструктура перечисленных стран - порты, железные и автомобильные дороги, аэропорты, их пропускная способность, имеющееся оборудование, а также данные по речному сообщению, мостам и паромным переправам.

По утверждению экспертов, сбор данных об инфраструктуре является одним из элементов подготовки к ведению боевых действий. Для получения этой информации может использоваться стратегическая, космическая и наземная разведка.