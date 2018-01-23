НАРЭ: Распространяется ложная информация о методологии формирования цен на газ

В публичном пространстве распространяется неточная, и даже ложная информация о методике формирования цен на природный газ, говорится в пресс-релизе Национального агентства по регулированию в энергетике, цитируемом IPN. НАРЭ уточняет, что, согласно тарифной методологии и Закону о природном газе, цены и регулируемые тарифы в сфере природного газа определяются по среднегодовым показателям.

Таким образом, расчет и утверждение цен и регулируемых тарифов осуществляется на основе ожидаемой среднегодовой цены на закупку природного газа, а не в соответствии с полугодовыми или квартальными ценами. Тем не менее, ведомство сообщает, что проанализирует результаты деятельности на рынке природного газа за 2017 год, в том числе прогноз импортных цен в 2018 году, после чего утвердит новые тарифы на поставку природного газа. При оценке будут учитываться все определяющие факторы формирования цен на природный газ, включая ситуацию обменного курса и цен на импорт.

На прошлой неделе ряд экспертов в области энергетики заявили, что есть предпосылки для снижения тарифа на природный газ на 30%, в условиях, когда значительно снизилась цена на импорт природного газа, а колебания на валютном рынке являются другими, чем те, на основании которых был рассчитан текущий тариф. Члены и сторонники Партии действия и солидарности потребовали в понедельник, 22 января, от НАРЭ немедленно сократить тарифы на природный газ, выдвигая те же причины. Члены и сторонники Партии действия и солидарности (ПДС) требуют от Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) немедленно снизить тарифы на природный газ. Требование было передано сегодня, 22 января, в ходе акции, организованной перед зданием ведомства после того, как на прошлой неделе эксперты в области энергетики заявили, что есть предпосылки для снижения тарифа на 30%, передает IPN.

Вице-председатель ПДС Михай Попшой сказал, что в последние два года снизились на 1/3 закупочные цены на природный газ, но НАРЭ, в качестве регулятора, не вмешался никак на рынок для снижения тарифа для потребителей, нарушив, таким образом, методологию формирования цен. „НАРЭ не делает свою работу. В течение двух лет более полутора мы, граждане, оплатили больше миллиарда за потребленный газ. Куда уходят эти деньги, что делает государство с ними?”, - спросил Михай Попшой.

По словам генерального секретаря ПДС Игоря Гросу, и колебания на валютном рынке обосновывают снижение тарифа. Два года назад доллар стоил 22 лея, сейчас он стоит около 17 леев. Игорь Гросу считает, что власти пытаются оттянуть снижение тарифа на газ до осени. Они хотят принять такое решение в преддверии избирательной кампании, чтобы народ в преддверии зимы подумал, что власти думают о нем, но на самом деле сделают это с намерением, чтобы выиграть голоса. „Больно смотреть на эту ситуацию, потому что сейчас многие граждане в конце месяца задаются вопросом, как оплатить счет за газ. Нам не нужны избирательные подачки”, - сказал Игорь Гросу.

Члены и сторонники ПДС потребовали от НАРЭ немедленно скорректировать тарифы на газ. Бытовые потребители платят за кубометр 6,3 лея, в том числе НДС 8%.