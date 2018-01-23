Молдавский олигарх и украинский президент пользуются одним и тем же частным авиапарком (Фото)

Партнеры по бизнесу - Петр Порошенко и Владимир Плахотнюк пользуются услугами одной и той же турецкой частной авиакомпании для перелетов самолетами VIP-класса.

В Украине разразился скандал в связи со вскрытым фактом тайного отдыха президента Порошенко на Мальдивах в период рождественских каникул.

Согласно данным уже нашумевшего журналистского расследования программы "Схемы", менее чем за неделю отдыха на Мальдивах Петр Порошенко потратил не менее 500 тысяч долларов.

Журналисты узнали, что Порошенко отдыхал на Мальдивских островах с 2 по 8 января в пятизвездочном курортном отеле Cheval Blanc, который состоит только из частных вилл посреди Индийского океана.

Кроме того, журналисты узнали, что президент Украины взял в аренду частный самолет бизнес-класса Dassault Falcon 7X с бортовым регистрационным номером TC-KMR в турецкой авиакомпании Setair.

Примечательно, что этот же самолет этой же авиакомпании был зафрахтован 3 декабря 2017 г. давним партнером по бизнесу Петра Порошенко олигархом Владимиром Плахотнюком во время его последнего полета в Страсбург через Женеву. Тогда, Dassault Falcon 7X с бортовым регистрационным номером TC-KMR прилетел в Кишинев из Стамбульского аэропорта Sabiha Gokcen примерно в 8 часов утра. Спустя два часа, этот борт вылетел рейсом в Женеву с 9-ью пассажирами, среди которых были олигарх Владимир Плахотнюк и тогдашний министр юстиции Владимир Чеботарь.

Как в случае с Порошенко в Украине, так и в случае с Плахотнюком в Молдове, неизвестно, кто оплатил перелет.