420 предприятий из страны примут участие в Выставке „Произведено в Молдове”

420 предприятий из страны примут участие в Выставке-ярмарке „Произведено в Молдове”, которая пройдет с 31 января по 4 февраля в Молдэкспо. Наряду с молдавскими компаниями, в выставке примут участие экономические агенты из Украины, Беларуси, Российской Федерации, Румынии, Турции, Ирана и др., в общей сложности из десяти стран, передает IPN.

Президент Торгово-промышленной палаты Серджиу Харя отметил в ходе пресс-конференции, что данное рекордное участие (в 2017 году в выставке приняли участие 370 хозяйствующих субъектов) доказывает рост популярности этого выставочного мероприятия. Компании-участники будут размещены в трех павильонах на площади 3100 кв. метров.

„На выставке, проходящей под девизом „Произведено в Молдове, изготовлено для вас”, акцент будет сделан на продвижение среди посетителей новой продукции и услуг, а также на установление контактов с потенциальными партнерами в целях диверсификации продукции и рынков сбыта”, - отметил Серджиу Харя.

В дополнительной программе выставки включены презентации Таможенной службы, Налоговой службы, Министерства экономики и инфраструктуры. Торгово-промышленная палата проведет два „круглых стола”. Как обычно, в программу выставки включена Ярмарка рабочих мест.

В рамках выставки, 1 февраля, в городе Кахул пройдет бизнес-форум. Он будет сосредоточен на продвижении инвестиционных возможностей в южных районах Республики Молдова. Примут участие 60 представителей компаний из Молдовы, а так же гости, которые будут иметь встречи с 200 экономическими агентами из южного региона страны.

В 2017 году выставку „Произведено в Молдове” посетили 45 тыс. человек.