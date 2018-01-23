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Общество
В столичном парке Валя Морилор зимует лебеденок
23.01.2018

В столичном парке Валя Морилор зимует лебеденок. Появился он среди диких уток - постоянных местных обитателей - недавно, но уже стал любимцем кишиневцев. 

"Купил батон, специальные крупы, пришел накормить птенца. Ведь маленьких надо поддерживать".

"Мы гуляли, и увидели этого красавчика. Остановились, сфотографировались".

Специалисты столичного зоопарка полагают, что лебеденок болен, и поэтому не смог выдержать перелет в теплые края со стаей. 

В последний раз лебедей видели в парке Валя Морилор в 2013 году.


 
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