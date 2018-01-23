Компенсация за оккупацию: у кого Молдова может потребовать миллиарды долларов

Корреспондент «Комсомолки» вместе с историком попытались разобраться, кому мы еще можем предъявить многомиллиардный иск.

Напомним, что в интервью одной из прибалтийских газет спикер парламента Молдовы Андриан Канду обвинил Россию в нарушении норм международного права и сообщил о намерении взыскать с Москвы миллиарды долларов за «оккупацию» Приднестровья. Канду заявил о намерении выставить Москве счет, который будет «измеряться в миллиардах долларов».

- Это нарушение международного права со стороны России. Мы намерены нанять международную юридическую компанию для расчета потерь от присутствия России в Приднестровье в течение 25 лет, — добавил Канду.

Мы решили поговорить с местным историком Русланом Шевченко, чтобы выяснить, с кого еще Молдова может потребовать компенсации.

- Это и Монголия (татаро-монголы), и Польша, и Венгрия, можно потребовать с немцев за вторую мировую, но СССР с них уже взял, - рассуждает Руслан Шевченко.

- Сколько мы можем затребовать с Турции?

- Это огромные суммы, надо считать. В 1456 году, когда установили размер дани, мы платили 2 тысячи золотых. Это были громадные деньги в то время, можно было купить множество стад. Есть данные, что ВВП государства в то время составлял 200 миллионов долларов, на душу населения приходилось 496 долларов. В одном золотом было 3,5 грамма золота, вот и считайте. Выходит примерно 0,15% от ВВП. Сумма дани постоянно росла и составляла три, четыре, шесть тысяч золотых. При Штефане чел Маре дань не платили 14 лет. До конца XI столетия сумма доросла до 100 тысяч золотых. Это вызвало такое возмущение у населения, что началось восстание, которое привело к временному объединению Молдовы, Мунтении и Трансильвании. Это стало результатом чрезмерных запросов турецких властей. После 1601 года, когда власть Михая Храброго рухнула, Молдова примерно двадцать лет контролировалась поляками. Фактически дань уже не выплачивалась. Но после 1621 года дань Порте начали выплачивать снова. Этот новый этап выплаты дани продолжался еще около 200 лет, до 1812 года.

- Много ли можно было купить за золотой?

- В то время сто шкур животных стоили всего 15 грошей! Лошадь — шесть грошей, а бык — всего два. Вы представляете, сколько мы платили Порте?!

КСТАТИ

В соцсетях самыми популярными темами после высказывания Канду стали требования «взыскать» положенное с Румынии (с 1918 по 1940 годы и за годы Великой отечественной войны). Ну, и про Украину не забыли с «нашими» Измаилом и Черновцами.

СКАЗАНО!

Игорь ДОДОН, президент Молдовы:

«Заявление спикера парламента Андриана Канду о намерении взыскать с России ущерб от оккупации приднестровского региона - недальновидное и опасное для Молдовы. Российская миротворческая операция - гарант дальнейшего сохранения мира в регионе, а стратегическое партнерство с Россией - залог сохранения молдавской государственности».

Леонид РЯБКОВ