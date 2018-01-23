В ЕС потребовали от Лянкэ разобраться с «кражей века» до конца и наказать виновных

Юрие Лянкэ в Брюсселе настоятельно рекомендовали довести до конца расследование дела о банковском мошенничестве.

Вице-премьер по евроинтеграции Юрие Лянкэ поехал в Брюссель просить денег на инфраструктурные проекты. Во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии по энергетическому союзу Марошем Шефовичем молдавский чиновник попросил у того поспособствовать выделению денег на строительство газопровода и ЛЭП из Румынии в Молдову.

Однако европейский чиновник отмолчался.

Лянкэ встретился и с вице-президентом Европейской комиссии латышом Валдисом Домбровскисом. Тот подчеркнул необходимость проведения полного расследования банковского мошенничества. Проверку властям Молдовы устроят во время оценочной миссии Генерального директората по экономике и финансам. Контролёры из ЕС приедут в Кишинев в феврале.