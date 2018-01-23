Старую технику коммунального хозяйства переделают под спутниковую систему навигации

Вся спецтехника из арсенала Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства будут иметь спутниковую систему навигации. Для монтажа системы необходимо около 69 тыс. леев, а для годового обслуживания – около 93 тыс. леев.

Исполняющий обязанности начальника управления Петру Гонтя заявил для IPN, что мониторинг систем GPS позволит местным властям иметь четкое представление о работе спецмашин, и позволит эффективнее координировать единицами техники. Благодаря системе GPS, в случае выхода спецтехники из строя, ее можно будет своевременно заменить.

Петр Гонтя отметил, что на некоторых единицах техники уже установлены системы GPS, но они не являются функциональными, потому что техника устарела и не совместима с новыми системами. Техника должна быть переоборудована.

Таким образом, все 46 единиц техники из арсенала ГУЖКХБ будут иметь в течение нескольких недель функциональные системы GPS.