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Требуется чёткая позиция по выводу российских войск, стоящих на Днестре, эксперт АВП
23.01.2018

Приднестровскую проблему можно рассматривать как часть стратегии Российской Федерации, направленной на сохранение российского влияния в регионе, с возможностью влияния на внешнюю политику. Такого мнения придерживается Наталья Стеркул, директор программ Ассоциации внешней политики и автор исследования молдо-российских отношений в контексте новых геополитических реалий и Восточного соседства, передаёт IPN.

В ходе организованного АВП заседания пресс-клуба Наталья Стеркул заявила, что стороны не могут прийти к общему видению относительно вывода российских войск из приднестровского региона. По мнению эксперта, руководству Республики Молдова следует сосредоточиться на выработке чёткой позиции в рамках этого процесса, которую продвигали бы все госинституты. Тем самым будут созданы предпосылки для пересмотра подхода к этой проблеме на международном уровне.

Как отметила Наталья Стеркул, Российская Федерация неоднократно заявляла о том, что российские войска не покинут территорию приднестровского региона, указывая, в числе прочего, на хранящиеся в Колбасне боеприпасы и в основном ссылаясь на „историческую память”. Эти аргументы используются и для того, чтобы объяснить скептическое отношение российской стороны к изменению формата миротворческой миссии в регионе. Более того, данные аргументы подкрепляются опасениями по поводу обострения конфликта в связи с появлением нового источника напряжённости в Юго-Восточной Европе.

Говоря о договоренностях, достигнутых Кишинёвом и Тирасполем в конце минувшего года, Наталья Стеркул подчеркнула, что открытие движения по мосту между населёнными пунктами Гура-Быкулуй и Бычок является важным шагом в приднестровском урегулировании, который принесёт с собой позитивные изменения  для местных жителей и положительно отразится на всём регионе.

Пресс-клуб пользуется финансовой поддержкой Foundation Open Society Institute.


 
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