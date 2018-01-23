Спикер РМ провел встречу с руководством парламента Дании

Председатель парламента РМ Андриан Канду встретился сегодня с председателем парламента Королевства Дания Пией Кьерсгор и членами президиума, заместителями спикера Хенриком Дам Кристенсеном, Кристианом Пилем Лорентценом, Кристианом Юлем и Лейфом Миккельсеном, сообщает МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-службу законодательного форума.

«Молдова нуждается в опыте и знаниях Дании для успешного внедрения реформ, а также стандартов ЕС в законодательстве и нормативных актах. Нашим приоритетом является европейская интеграция», - сказал спикер.

Особый интерес спикера Дании вызвал механизм улучшения законодательства в области средств массовой информации, который был запущен по инициативе Андриана Канду в прошлом году, в частности, меры, принятые молдавскими властями для обеспечения защиты информационного пространства страны от пропаганды и дезинформации. Стороны обсудили преимущества, предоставляемые в настоящее время инвесторам в результате законодательных изменений, которые были проведены в последние годы, энергетическую и информационную безопасность, юстицию и проведенные реформы, а также находящиеся в процессе внедрения преобразования.

Андриан Канду обменялся мнениями с членами президиума о структуре и организации парламента в контексте реформы, запущенной спикером в конце года и направленной на повышение эффективности законодательного форума, с сокращением количества сотрудников и расходов на их содержание.

Председатель парламента также сообщил, что в этом году в Молдове впервые после более чем 20-летнего перерыва впервые проводятся выборы по смешанной избирательной системе, цель которой - сделать депутата ближе к людям. 135 депутатов парламента Дании избираются по одномандатным округам, а 40 мандатов распределяются на основании количества голосов, набранных партиями.

20 января 2018 года исполнилось 26 лет с момента установления молдавско-датских дипломатических отношений. 21-24 января спикер РМ находится в Копенгагене с официальным визитом.