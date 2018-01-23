Сегодня ВСМ выберет своего председателя

Сегодня Высший совет магистратуры (ВСМ) будет выбирать нового председателя учреждения, отмечает NOI.md.

На сегодняшнем заседании будет рассмотрена кандидатура единственного судьи, записавшегося для участия в конкурсе – Виктора Мику, нынешнего председателя учреждения.

Кандидатура Виктора Мику, который является председателем ВСМ с июня 2014 года, была предложена членом Высшего совета магистратуры Петром Морару.

Виктор Мику является единственным зарегистрированным кандидатом в конкурсе, хотя члены ВСМ могли предложить и других кандидатов или выдвигать свои кандидатуры на эту должность.

На этом же заседании будет избран новый судья в состав ВСМ. На эту должность претендует только один судья, который в настоящее время работает в Апелляционной палате Кишинева. И в этом учреждении будет выбран новый судья из пяти зарегистрированных кандидатов.