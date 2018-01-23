Молдова и Украина укрепят торгово-экономические отношения

Молдова и Украина будут укреплять свои торгово-экономические отношения.

Об этом говорилось в ходе телефонного разговора, который провели министр экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилл Габурич и первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, передает NOI.md.

По сообщению Минэкономинфраструктуры, в ходе переговоров министры обсудили вопросы, касающиеся укрепления двусторонних отношений, продолжения торгово-экономического сотрудничества между Молдовой и Украиной, а также завершения начатых проектов. Министр экономики и инфраструктуры РМ отметил, что составит список тем, которые будут рассматриваться в приоритетном порядке. Впоследствии обе стороны обсудят решения проблем и сделанные предложения.

Кирилл Габурич отметил, что Украина является стратегическим партнером для Молдовы и подтвердил необходимость поддержания непрерывного диалога в различных областях, включая сектор транспорта, инфраструктуры, агропродовольствия, энергетики, окружающей среды и т.д.

В свою очередь, первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив высоко оценил сотрудничество между Молдовой и Украиной. Он подтвердил важность внедрения Дорожной карты для развития молдо-украинского сотрудничества на 2018 г., подписанной в октябре 2017 г. Документ устанавливает приоритеты двусторонней повестки дня и выражает твердое намерение обеих стран продолжать сотрудничество для реализации соглашений об ассоциации с Европейским союзом.

В ходе беседы Степан Кубив поздравил Кирилла Габурича с его недавним назначением в должности министра экономики и инфраструктуры РМ и пожелал успехов в его деятельности.