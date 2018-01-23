Габурич назвал приоритеты: дорожная инфраструктура, IT-парки и энергобезопасность

Дорожная инфраструктура, развитие IT-парков и энергетическая безопасность являются одними из важнейших задач министерства экономики и инфраструктуры на следующий период.

Приоритеты были озвучены министром Кириллом Габуричем 22 января, на оперативной встрече с руководством подразделений министерства, сообщает realitatea.md.

Таким образом, министр Габурич отметил, что область дорожной инфраструктуры является приоритетной, подчеркнув, что Молдова должна стать строительной площадкой, чтобы в каждом регионе страны были доступные и легко используемые дороги. Министр экономики также утверждает, что Дорожный фонд будет реорганизован в целях эффективного содействия ремонту и обслуживанию дорог.

Еще одним приоритетом министерства экономики и инфраструктуры является привлечение инвестиций, в том числе путем развития IT-парков и получения гражданства посредством инвестиций.

Также, особое внимание будет уделено успешной реализации Соглашения о свободной торговле с ЕС, включая DCFTA, заключению соглашений о свободной торговле с Китаем, Объединенными Арабскими Эмиратами и т. д.

Кроме того, министр Кирилл Габурич подтвердил необходимость диверсификации источников энергии, возможность использования возобновляемых источников энергии, а также ввод в эксплуатацию трубопровода Унгены - Кишинев.

Другими приоритетами министерства, по словам представителей ведомства, являются реформы, повышение эффективности государственных предприятий и развитие сферы коммуникаций.