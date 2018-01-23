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Политика
Траян Бэсеску объяснил, зачем Румынии нужна Республика Молдова
23.01.2018

Бывший президент Румынии Траян Бэсеску утверждает, что возможное объединение Республики Молдова с Румынией станет взаимовыгодным шагом.

Он говорит, что объединение произойдет менее чем за два десятилетия и объясняет, почему, по его мнению, Румыния нуждается в Бессарабии, сообщает realitatea.md.

"И Румыния нуждается в Республике Молдова. Власть в Европейском союзе дает право голоса, а право голоса предоставляется населением. Увеличение населения Румынии на четыре миллиона людей принесет больше влияния в Европейском союзе", - заявил Траян Бэсеску во время телепрограммы "Important" на канале TVC 21.

На вопрос модератора о том, может ли Бухарест в настоящее время себе позволить объединение с Республикой Молдова, Бэсеску ответил, что это вопрос, требующий обсуждений в том, что касается расходов.

"Это нужно обсудить... Существуют затраты, однако самая большая проблема заключается в том, что любая задержка увеличивает затраты. В `90-х годах Республика Молдова имела такой же валовой внутренний продукт, как Румыния, возможно, даже выше. А теперь, в Румынии, валовой внутренний продукт в шесть раз выше, чем в Республике Молдова. Чем позже состоится объединение, тем выше затраты", - сказал Траян Бэсеску.

Бывший президент Румынии утверждает, что Румыния стала безопасной страной после вступления в НАТО.

"...Это то, что стимулировало иностранные инвестиции, и в то же время Румыния изначально установила свой европейский путь. Республика Молдова решила быть нейтральной страной. Вы не гарантировали свою безопасность посредством этой статьи в Конституции, что привело к тому, что инвесторы обходят стороной Республику Молдова. Кроме того, существовало и желание не расстраивать Москву", - считает Бэсеску.


 
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