В столице наблюдается тревожный рост числа больных вирусом

За последнюю неделю публичные и частные медицинские учреждения муниципия Кишинев сообщили о 2491 новых случаях острых респираторно-вирусных инфекций (ОРВИ).

В то же время, неделей раньше было зафиксировано 2049 случаев, что на 17,7% меньше, чем на прошлой неделе, сообщает NOI.md.

Больше всего пострадали дети до 6 лет – 968 случаев (61,9%), из которых 321 (33,2%) – обратились за медицинской помощью. В данный период госпитализированы 66 больных (2,6%), 50 из которых – дети. Доля госпитализированных детей составила 75,8%.

В муниципии зафиксировано два случая гриппа у взрослых, один из которых подтвержден лабораторным методом. В общей сложности, с начала текущего года (1 -21 января) в муниципии зафиксировано 5 случаев гриппа.

В целях мониторинга циркуляции возбудителя гриппа и ОРВИ на прошлой неделе было взято 17 образцов, в одном из которых был найден вирус гриппа типа «В».