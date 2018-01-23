Депутат Госдумы о счете России за "оккупацию" Приднестровья: Мне неудобно комментировать глупости (ВИДЕО)

Заявления молдавских властей о намерении предъявить счет России за «оккупацию Приднестровья» - не более чем сотрясение воздуха. Так считает председатель Комитета Государственной Думы России по делам СНГ Леонид Калашников.

«Знаете, мне приходится каждый день глупости комментировать. Такие же репарации требовали недавно Польша, Прибалтика - и от Германии, и от России. То же самое было со стороны Украины по отношению к России, которая почему-то решила потребовать такие же репарации, хотя она находилась недавно в одном государстве с Россией. Но в данной ситуации это, примерно, из той же самой сферы глупость, и мне ее неудобно даже комментировать. Попытка, может быть, каким-то образом обмануть собственное население каким-то фиктивным врагом, и то, это уже не проходит, мне кажется», - заявил депутат в эфире программы «Полюс» телеканала Accent TV.

Требования заплатить за «оккупацию» Калашников назвал фиктивными. По его мнению, подобные заявления рассчитаны лишь на электорат.

«Западные политики давно поняли, и перед Германией требуют таких же репараций за ту самую войну, за которую она их уже выплатила, но в этом смысле элиты западные не проведешь этими фиктивными требованиями. Но, может быть, это [рассчитано] на собственное население в том числе, на то, что не разберутся сразу. Наверное, в этом смысл. Потому что я не вижу иного смысла, кроме как сотрясание воздуха», - отметил Калашников.