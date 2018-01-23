Юриe Лянкэ подтвердил в Брюсселе обязательства по реализации Соглашения об ассоциации

Находясь с первым рабочим визитом в Брюсселе, вице-премьер Юрие Лянкэ подтвердил приверженность Правительства Республики Молдова к реализации Соглашение об ассоциации и проведения реформ, связанных с европейской повестки дня. В то же время, вице-премьер попросил Европейский союз оказать поддержку для подключения Республики Молдова к европейским сетям транспортировки газа и электроэнергии, передает IPN со ссылкой на пресс-релизы, распространённые правительством.

В ходе дискуссий, вице-президент Еврокомиссии по энергоэффективности Марош Шефчович подчеркнул важность полного внедрения энергетического пакета и обеспечение независимости Национального агентства по регулированию в энергетике. Европейский представитель отметил необходимость консолидации усилий в обеспечении энергетической безопасности на основе анализа перспектив сотрудничества в области энергетики, энергоэффективности и возобновляемых источников энергии.

В рамках другой встречи, вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис призвал молдавские власти продолжить реализацию реформ, в частности, реформу юстиции, борьбу с коррупцией и укрепление банковской системы. Была подчеркнута необходимость полного расследования банковского мошенничества. Была отмечена и важность оценочной миссии со стороны Генерального директората по экономике и финансам, запланированной на начало февраля, которая определит уровень выполнения условий, включенных в первый транш программы макрофинансовой помощи.

Юрие Лянкэ пригласил Валдиса Домбровскиса посетить Республику Молдова.