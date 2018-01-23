Бензин и дизтопливо дорожают

Со среды, 24 января, максимальная стоимость литра бензина увеличится на 25 банов, а литра дизельного топлива – на 19 банов. Национальное агентство по регулированию в энергетике обнародовало предельные цены на топливо, которые будут действовать в течение следующих двух недель, передаёт IPN.

Для одного литра бензина с октановым числом 95 максимальная цена установлена на уровне 18,47 лея, по сравнению с ценой в 18,22 лея, действовавшей в последние две недели. Дизельное топливо будет стоить не дороже 16,51 лея, по сравнению с его нынешней максимальной ценой в 16,32 лея.

Новые цены будут действовать до 6 февраля.