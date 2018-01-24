24 Января 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Интересное
От всей щедрой русской души!
24.01.2018

По случаю новогодних и рождественских праздников посольство РФ в РМ провело благотворительные акции на обоих берегах Днестра.

В конце декабря 2017 г. и первые дни января 2018 г. Посольство Российской Федерации в Республике Молдова провело ряд гуманитарных и благотворительных акций по случаю Нового года, Рождества Христова и Крещения Господня.

Российской дипмиссией было организовано около сорока новогодних и рождественских мероприятий для детей младшего и школьного возраста, которым было вручено почти 3,5 тыс. новогодних подарков. Материальную помощь получили молдавские ветераны Второй мировой войны, а также представители социально незащищенных категорий населения, среди которых – проживающие в Республике Молдова российские соотечественники.

По сложившейся доброй традиции в период зимних каникул школьники из малообеспеченных семей российских соотечественников смогли отдохнуть в зимних лагерях Посла России, распахнувших свои двери в в самых живописных уголках Молдавии -Вадул–луй–Водэ и селе Меренешты. Для ребят были организованы яркие праздничные представления с выступлением артистов и новогодними сюрпризами от Посольства России, игры, конкурсы и викторины. Накануне закрытия лагерной смены был проведен большой новогодний утренник с участием десятков сказочных героев и Деда Мороза.

Новогодние утренники и спектакли также проведены на сценах театров «Ликурич», им.Чехова и «С улицы Роз». Их гостями стали около 1800 детей со всей республики. Маленькие зрители получили к празднику подарки от Посла России.

При участии супруги Посла России в Республике Молдова Н.Мухаметшиной сотрудники российской дипмиссии и Международного женского клуба приняли участие в благотворительных акциях программы «Angel Tree». Российские дипломаты организовали рождественскую елку с Дедом Морозом для малолетних детей с мамами в пенитенциарных учреждениях №16 «Прункул» мун.Кишинэу и «Руска» Хынчештского района. Для детей из малообеспеченных семей интерната Карпинены Хынчештского района был организован показ новогоднего спектакля «Кот Леопольд» с участием артистов театра им.Чехова с вручением каждому ребенку сладких подарков.

В дни светлого праздника Рождества Христова дипломаты Посольства России приняли участие в мероприятиях в храмах Кишиневской митрополии и Тираспольско–Дубоссарской епархии Православной церкви Молдовы. Проведение подобных акций запланировано в Бельцах и Комрате. Новогодние гостинцы получили около 900 юных прихожан.

Посольство России в Республике Молдова разделяет радость зимних праздников со всеми гостями состоявшихся новогодних мероприятий, желает им мира, добра, благополучия и счастья в наступившем году!

А завершили зимние праздники традиционный Русский Бал и благотворительные мероприятия , проведённые в Гагаузии по случаю праздника в честь святого Василия под знаком которого прошёл Праздник города Комрата, основанного 229 лет назад. Принявший в них участие Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РМ Фарит Мухаметшин и члены российской дипмиссии, поздравляя жителей Комрата с храмовым праздником, рассказали, что все дети при муниципальной церковной школе получили сладкие рождественские подарки, студентам колледжа была передана литература, а пожилым и малоподвижным горожанам была вручена материальную помощь.

Чувствовалось, что все мероприятия были были проведены от всего сердца и души и были пронизаны одним желанием укрепить дружбу между народами наших стран. 

P.S.когда писались эти строки, пришло официальное сообщение: Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РМ Фарит Мухаметшин стал Почетным Гражданином города Комрат! Так отметили деятельность главы российской дипмиссии руководство АТО Гагаузии.

Ольга Березовская,  

собственный корреспондент федерального информационно- аналитического еженедельника "Российские Вести " в Республике Молдова


 
Количество просмотров:
150
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.