От всей щедрой русской души!

По случаю новогодних и рождественских праздников посольство РФ в РМ провело благотворительные акции на обоих берегах Днестра.

В конце декабря 2017 г. и первые дни января 2018 г. Посольство Российской Федерации в Республике Молдова провело ряд гуманитарных и благотворительных акций по случаю Нового года, Рождества Христова и Крещения Господня.

Российской дипмиссией было организовано около сорока новогодних и рождественских мероприятий для детей младшего и школьного возраста, которым было вручено почти 3,5 тыс. новогодних подарков. Материальную помощь получили молдавские ветераны Второй мировой войны, а также представители социально незащищенных категорий населения, среди которых – проживающие в Республике Молдова российские соотечественники.

По сложившейся доброй традиции в период зимних каникул школьники из малообеспеченных семей российских соотечественников смогли отдохнуть в зимних лагерях Посла России, распахнувших свои двери в в самых живописных уголках Молдавии -Вадул–луй–Водэ и селе Меренешты. Для ребят были организованы яркие праздничные представления с выступлением артистов и новогодними сюрпризами от Посольства России, игры, конкурсы и викторины. Накануне закрытия лагерной смены был проведен большой новогодний утренник с участием десятков сказочных героев и Деда Мороза.

Новогодние утренники и спектакли также проведены на сценах театров «Ликурич», им.Чехова и «С улицы Роз». Их гостями стали около 1800 детей со всей республики. Маленькие зрители получили к празднику подарки от Посла России.

При участии супруги Посла России в Республике Молдова Н.Мухаметшиной сотрудники российской дипмиссии и Международного женского клуба приняли участие в благотворительных акциях программы «Angel Tree». Российские дипломаты организовали рождественскую елку с Дедом Морозом для малолетних детей с мамами в пенитенциарных учреждениях №16 «Прункул» мун.Кишинэу и «Руска» Хынчештского района. Для детей из малообеспеченных семей интерната Карпинены Хынчештского района был организован показ новогоднего спектакля «Кот Леопольд» с участием артистов театра им.Чехова с вручением каждому ребенку сладких подарков.

В дни светлого праздника Рождества Христова дипломаты Посольства России приняли участие в мероприятиях в храмах Кишиневской митрополии и Тираспольско–Дубоссарской епархии Православной церкви Молдовы. Проведение подобных акций запланировано в Бельцах и Комрате. Новогодние гостинцы получили около 900 юных прихожан.

Посольство России в Республике Молдова разделяет радость зимних праздников со всеми гостями состоявшихся новогодних мероприятий, желает им мира, добра, благополучия и счастья в наступившем году!

А завершили зимние праздники традиционный Русский Бал и благотворительные мероприятия , проведённые в Гагаузии по случаю праздника в честь святого Василия под знаком которого прошёл Праздник города Комрата, основанного 229 лет назад. Принявший в них участие Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РМ Фарит Мухаметшин и члены российской дипмиссии, поздравляя жителей Комрата с храмовым праздником, рассказали, что все дети при муниципальной церковной школе получили сладкие рождественские подарки, студентам колледжа была передана литература, а пожилым и малоподвижным горожанам была вручена материальную помощь.

Чувствовалось, что все мероприятия были были проведены от всего сердца и души и были пронизаны одним желанием укрепить дружбу между народами наших стран.

P.S.когда писались эти строки, пришло официальное сообщение: Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РМ Фарит Мухаметшин стал Почетным Гражданином города Комрат! Так отметили деятельность главы российской дипмиссии руководство АТО Гагаузии.

Ольга Березовская,

собственный корреспондент федерального информационно- аналитического еженедельника "Российские Вести " в Республике Молдова