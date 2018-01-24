Чиновники с проблемами неподкупности продолжают работать и даже повышены в должности, исследование

Молдове, Украине или Грузии - странам, которые находится между Россией и НАТО, нужно помочь оставаться независимыми. Об этом заявил заместитель помощника генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности Джейми Ши в эксклюзивном интервью для Радио Свободная Европа, передает IPN.

Что касается Офиса связи НАТО в Молдове, недавно открывшегося в Кишиневе, Джейми Ши сказал, что он позволит укрепить связи между сторонами, эффективнее решать существующие проблемы безопасности. „НАТО пытается быть партнером для Молдовы, помочь Молдове справиться с проблемами, и Офис НАТО позволит нам иметь более эффективную связь с вооруженными силами, с профильными министерствами, улучшить обмен информацией, а так же лучше информироваться о реальных потребностях, которых имеет Молдова ”, - отметил Джейми Ши.

О программе „Наука для мира и безопасности”, которую НАТО проводит в Молдове, Джейми Ши сказал, что это самый масштабный проект в странах-партнерах, который помогает справиться и улучшить знания об угрозах современного мира. По словам представителя НАТО, информационные войны, манипуляции и дезинформация в СМИ являются одними из самых больших опасений, которых имеет сегодня Североатлантический альянс: „Мы видим, как трудно справиться с этой средой, изобилующей фальшивыми новостями, троллями - агентами дезинформации, которые производят ложную информацию под чужим именем. Эта ситуация привела к информационной войне, которая производит очень много путаницы в наших обществах”.

Джейми Ши сказал, что НАТО пытается быть очень хорошо подготовленным, чтобы справиться с этими проблемами и для предоставления консультаций странам-членам, чтобы бороться против информационной войны, которая не соблюдает географические границы. „К сожалению, мы живем в чрезвычайно неустойчивом мире. И, к сожалению, должны справиться со многими проблемами, и нам нужен НАТО больше, чем когда-либо, и эти трансатлантические отношения, основанные на солидарности и общих интересов. Если исчезает НАТО, мы станем уязвимее, учитывая, что мы живем в Европе, которая становится все менее безопасной”, - отметил заместитель помощника госсекретаря НАТО по новым вызовам безопасности.

Джейми Ши считает, что Россия прибегает к политике, которая не была успешной в прошлом, запугивает военной силой соседей, а в некоторых случаях даже аннексирует их территории, как было в случае Крыма.

По его словам, Молдова может выбирать ритм и скорость сотрудничества с НАТО, а НАТО может разработать гибкие форматы, которые отвечали бы потребностям страны, потому что НАТО не имеет другого интереса, кроме как иметь стабильных партнеров, а стабильная Молдова - это хорошо для самой Молдовы, но и для НАТО. Он добавил, что в настоящее время НАТО адаптируется к потребностям Молдовы, а Молдова, в свою очередь, адаптируется к требованиям НАТО.