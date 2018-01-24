Молдавские виноградари смогут с помощью США увеличить урожай в четыре раза

Фермеры Молдовы могут взять на вооружение практики интенсивного выращивания столового винограда, позволяющие увеличить урожай в четыре раза.

Как сообщили «ИНФОТАГ» в проекте Агентства США по международному развитию (USAID) «Эффективное сельское хозяйство в Молдове» (APM), оно готово предоставить желающим гранты для закладки виноградных плантаций с использованием систем Pergola или Gable, широко используемых в Чили, Италии, Испании и США.

Также, можно получить финансовую помощь для оснащения виноградников противоградовыми сетками или противодождевыми системами, и приобретения другого инновационного оборудования.

С помощью данных систем можно получать до 45 т высококачественного столового винограда с гектара, против нынешних объемов урожая в 10 тонн с гектара.

Размер грантов на новые технологии и практики выращивания столового винограда в Молдове, предоставляемых проектом USAID/APM, может составить до 600 тыс. леев. Крайний срок подачи заявок на получение финансирования - 19 февраля 2018 г.

Справка «ИНФОТАГ»: В 2017 г. В Молдове собрано порядка 110 тыс. т столового винограда. Более 80 тыс. т отправлено на экспорт. В основном виноград поставлен в Россию, Румынию, Беларусь, Иран, Латвию.