Министр экономики убедился, что условия ожидания на автостанциях нуждаются в улучшении

Условия ожидания пассажиров рейса на автостанциях нуждаются в улучшении. К такому выводу пришел новый министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич, посетивший во вторник отремонтированный автовокзал Оргеева.

Как сообщили «ИНФОТАГ» в минэкономики, работы проводились около года и обошлись в 3,4 млн. леев. Но даже после посещения этого обновленного вокзала, министр убедился, что условия для пассажиров должны быть лучше, а оказываемые услуги – качественнее.

В 2005 г. автовокзалы и автостанции, подведомственные тогда министерству транспорта и дорожного хозяйства, были реорганизованы путем объединения (слияния) в госпредприятие «Автовокзалы и автостанции». В подчинении предприятия 29 филиалов (вокзалы и автостанции) и 13 касс, расположенных на территории республики. Уставный капитал предприятия – 22,7 млн. леев.

По данным предприятия, в 2014-2017 гг. проведен капитальный ремонт автостанций в Стрэшень, Кантемире, Оргееве, Глодень, Фэлешть, Унгень, а также в столичных автовокзалах Центральный и Юго-Западный на общую сумму 17,16 млн. леев. Также выполнен текущий ремонт станций в Бэлць, Сорока, Леова, Хынчешть, Бричень, Рышкань, Сынжерей, Чадыр-Лунга и Тараклия на 2,28 млн. леев.

В 2015 г. правоохранительные органы выявили мошеннические схемы продажи билетов и утаивания выручки на предприятии. До сих пор на некоторых рейсах вскрывают нарушения с перевозкой безбилетных пассажиров, а лицензированные перевозчики жалуются на нелояльную конкуренцию со стороны незарегистрированных конкурентов.

Новый министр экономики и инфраструктуры занялся решением проблем пассажирских перевозок. Накануне он лично встречался с водителями маршрутных такси и решал вопрос об увеличении количества машин, следующих из Кишинева в село Пухой. Во вторник он решил начать посещать вокзалы, чтобы ознакомится с условиями обслуживания пассажиров.