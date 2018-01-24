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Маргарита II королева Дании интересуется развитием событий в Республике Молдова
24.01.2018

Андриан Канду, спикер парламента, сегодня встретился с Его Величеством Маргаритой II, королевой Дании в королевской резиденции дворца Амалиенборг. Согласно конституции, королева Маргарет также является главой государства.

Королева интересовалась событиями в Республике Молдова и призвала власти продолжать реформы на благо граждан. После приема Андриан Канду наблюдал за сменой охраны во дворце Амалиенборг, которая считается одной из самых ярких церемоний и одной из главных достопримечательностей Копенгагена.

Также сегодня спикер парламента встретился с представителями парламентских комиссий, в том числе Могенсом, из комиссии по политике и иностранным делам. На встрече с Магни Арге, председателем комиссии Фарерских островов и ее членами обсуждалось функционирование автономий, местной власти и поддерживание баланса при проблемах, требующих деликатность.


 
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