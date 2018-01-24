Влад Плахотнюк: Россия чрезмерно вмешивается в политическую деятельность в Молдове

Российская Федерация в последнее время все чаще и чрезмерно вмешивается в политическую деятельность нашей страны. Заявление принадлежит лидеру Демократической партии, Владу Плахотнюку, и было сделано в контексте, в котором Государственная Дума намеревается проголосовать за резолюцию об осуждении антипропагандного закона, инициированного ДПМ в Молдове.

"Мы бы обрадовались, если бы Дума сначала обсудила агрессивные манипуляционные кампании, продвигаемые многими телевизионными станциями России, где унизительно представлена Молдова, молдаван обливают грязью, а то, что происходит в нашей стране, представлено длинными репортажами, полными лжи. Мы также хотели бы, чтобы Дума обсудила неправомерную манеру, в которой ФСБ и другие государственные учреждения действуют против Республики Молдова и наших официальных лиц.

Какое может быть развитие наших стратегических отношений, если наших чиновников преследуют, когда поступают десятки заявлений в Интерпол чтобы наши чиновники и политики были преследуемы по политическим соображениям? Необходимо бы было обсудить наши многочисленные официальные жалобы в адрес Российской Федерации, по конкретным случаям, связанными с этими злоупотреблениями. Но на самом деле, мы имеем дело с все более очевидным участием некоторых субъектов Российской Федерации в политической деятельности нашей страны, даже по упомянутой вами инициативе", - заявил Влад Плахотнюк в интервью для deschide.md.

Лидер ДПМ добавил, что Российская Федерация контролирует две левые и одну оппозиционные партии, которая утверждают, что является проевропейской.

"Когда левые партии даже не скрывают, что пользуются поддержкой со стороны Москвы, включая материально-техническим обеспечением, средствами массовой информации и другими способами, когда правая оппозиционная партия с очень четкими связями с людьми, которые работают на российские спецслужбы, и которая, хотя и не имеет большого балла, имеет четкую миссию сохранить раскол в правой оппозиции и помешать новой проевропейской коалиции после выборов, когда в нашу страну прибывает все больше и больше людей из Российской Федерации, известных своей пропагандистской и разрушительной деятельностью и чрезмерно вовлеченных в прошлом и в предвыборные кампании в других демократических странах, я не думаю, что еще нужны примеры и комментарии", - сказал Плахотнюк.

В то же время лидер ДПМ убежден, что появляется все больше очевидных попыток вовлечения некоторых субъектов из Российской Федерации в предвыборные кампании, которые состоятся в Республике Молдова.

"Мы осведомляли и будем и далее осведомлять государственные учреждения в связи с этими опасными сигналами, а также и международные учреждения. Мы не собираемся сидеть сложа руки, вопросами будем задаваться после того, как состоятся выборы. Мы будем вмешиваться вовремя и не позволим никому за пределами страны участвовать в избирательной кампании, ни напрямую, ни косвенно, используя шантаж и давление на государство или политику.

Выборы должны быть свободными, демократическими и проходить в Молдове, отражать мнение наших граждан, в том числе и тех, кто уехал за границу, а не мнение некоторых групп интересов или другого государства", - заключил Влад Плахотнюк.