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Общество
Молдавский прокурор поставил под сомнение подлинность обращения евродепутатов
24.01.2018

Генеральный прокурор Эдуард Харунжен не поверил в достоверность письма, направленного ему депутатами Европарламента, в котором они осудили политические репрессии, организованные олигархом Владимиром Плахотнюком.

В результате, молдавская прокуратура направила запрос в Европарламент,  с просьбой подтвердить подлинность обращения. Об этом в соцсетях написала председатель фонда "Open Dialog”, правозащитник Людмила Козловска.

«26 декабря 2017 г, Эдуард Харунжен, Генеральный прокурор Республики Молдова, получил письмо от депутатов Европейского парламента. Вместо рождественского поздравления в письме евродепутаты выражают озабоченность политическими преследованиями, обращают внимание на дела адвоката-правозащитницы Анны Урсаки, судей Домники Маноле и Дорина Мунтяну, оппозиционных активистов Александру Македона, Алексея Алексеева, Феликса Гринку, журналиста Геннадие Брега», - сообщила Козловска.

По ее мнению, генпрокурор Харунжен пребывает в состоянии шока, «читает и не может поверить своим глазам». «Видимо, юридического образования хватает понять, что его прежде всего считают ответственным за политические преследования в Молдове. Что же решает сделать Генеральный прокурор Молдовы? Как спать по ночам теперь и не бояться персональных санкций? Потери должности?. Ни за что не догадаетесь! Харунжен решил проверить достоверность подписей евродепутатов! (sic!)», - отметила правозащитник.

В этой связи Людмила Козловска публично обратилась к Харунжену, подчеркнув, что «евродепутаты, в отличие от прокуратуры Молдовы, очень хорошо знают, что подписывают и за свои слова отвечают». «Надо сказать, что в нашей практике подобный "трюк" уже делали казахские власти. Правда, более изысканно - подсылали псевдо-журналиста, который рассказывал евродепутатам, что их подписи подделаны в защиту политзаключенных в Казахстане.

Это вызвало не только удивление, но и убежденность, что реакция евродепутатов играет важную роль в привлечении внимания к судьбам политзаключенных. На грабли казахских диктаторов наступаете, г-н Харунжен. Но вынуждена Вас поблагодарить. Теперь у нас больше желающих выступить в защиту лиц, преследуемых вами по политическим мотивам. Кроме того, вы помогаете нам убеждать депутатов, что персональные санкции в вашем случае будут особенно обоснованы”, - добавила правозащитница.

Ранее депутаты Европарламента обратились с письмом в Генеральной прокуратуру и Министерство юстиции, в котором потребовали прекращения политических репрессий, организованных олигархом Владимиром Плахотнюком в отношении гражданских активистов и оппозиционеров


 
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