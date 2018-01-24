Траян Бэсеску: я всегда готов к альянсу с ППДП и ПДС

Бывший президент Румынии и почетный председатель Партии национального единства (ПНЕ) Траян Бэсеску в рамках телепередачи «Important» рассказал о возможности создания альянса ПНЕ с партией «Платформа «Достоинство и Правда» (ППДП) и партией «Действие и Солидарность», а также о декларации, которую он намерен выдвинуть парламенту Румынии, пишет Oficial.md.

Как сообщает ТРИБУНА, Бэсеску говорил также о консолидации таких партий как ПНЕ, ППДП и ПДС.

«Уверяю Вас, что после выборов я буду готов к альянсу с ППДП и ПДС, но не в ущерб унионистским идеалам. Уверен, что после выборов ПНЕ вступит в альянс с партиями Андрея Нэстасе и Майи Санду, если они этого захотят. Призываю все унионистские партии присоединиться к нам. Мы уже ведем переговоры с унионистскими внепарламентскими партиями», — заявил Бэсеску.

Траян Бэсеску также рассказал о декларации, которую он намерен выдвинуть румынскому парламенту.

«Я готовлю декларацию об отмене пакта Риббентропа-Молотова, в духе декларации США от 1991 года, в которой в том числе речь идет об объединении Республики Молдова с Румынией на основании Хельсинкского заключительного акта, или же путем политических переговоров, инициированных по воле народа. В год Столетия объединения декларация об отмене пакта Риббентропа-Молотова приобретает особое значение», — считает политик.

Михаела Коноваль