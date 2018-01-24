Лидер ДПМ Владимир Плахотнюк - о российских властях: Обвинения - ложные, каждый может судить обо мне по моим действиям

Лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк рассказал новые подробности о преследовании Российской Федерации против него и некоторых молдавских чиновников.

«Давление Российской Федерации в мой адрес и в адрес правительства началось тот момент, когда началось расследование по делу «Laundromat», в ходе которого были отмыты 22 миллиарда долларов через один молдавский банк. Более того, некоторые лица из Российской Федерации, непосредственно заинтересованные в этом деле, пытались заставить молдавское правительство вмешаться и заморозить это расследование», заявил Владимир Плахотнюк порталу deschide.md.

По словам Плахотнюка, давление началось, когда были предприняты определенные конкретные действия в отношении людей, вовлеченных в это дело (Laundromat п.р.), и когда эта тема приобрела международную огласку.

«Это продолжение некоторых давлений, которые длятся уже более года, и не только на меня, но и на коллег из правительства, парламента и коалиции. Я сам руковожу своей ситуацией, но, когда шантаж перешел на других коллег, некоторых чиновников, это приняло общественный характер и Министерство иностранных дел предприняло ряд известных вам мер. Многие хотели бы услышать, что речь идет о геополитике, но это не так или, конечно, не только это.

Большее давление началось, когда власти начали говорить о «Landromat», об отмывании 22 миллиардов через молдавский банк, денег, поступивших из России. На некоторых депутатов также было оказано прямое давление, когда проводились голосования по законам о банковской безопасности, поскольку это бы также означало блокирование деятельности некоторых групп Российской Федерации, которые использовали нашу банковскую систему в незаконных целях. Давление усилилось даже после того, как были приняты на обсуждение антипропагандистский закон и другие инициативы», - сказал Влад Плахотнюк.

Глава молдавских демократов также сказал, что российские власти подали в Интерпол на него 20 жалоб, и каждый раз они предъявляли разные обвинения, но все они были отклонены, так как являются политическим преследованием. «В правительстве или парламенте есть и другие коллеги, которые были вовлечены в подобные политические преследования, на некоторых из них также были поданы многочисленные жалобы в Интерпол, но которые также были отклонены», - сказал лидер ДПМ.

Плахотнюк также отрицал, что этот конфликт является результатом сведения счетов с влиятельными людьми России, и уверен, что все вращается вокруг расследования об отмывании 22 миллиардов долларов.

«В тот период со мной связывались некоторые люди из Москвы, которые очень подробно мне рассказали, что последует если эта тема не закроется, и пришли со списком требований, включая и прекращение расследования по делу «Landromat», требований, которые не были мною выполнены. И далее последовало обещанное преследование, но я не придавал особого значения до тех пор, пока это касалось лишь меня, но, когда дело дошло до давления на государственных чиновников и депутатов, вопрос стал более сложным.

До того, как я стал лидером Демократической партии и начал координировать политическую деятельность Коалиции, у меня не было конфликтов с представителями Российской Федерации. Напротив, у нас были сбалансированные отношения, даже если некоторые из них обвиняли ложно меня в попытке вывести Молдову из проевропейского пути и в партнериате с русскими. Сегодня каждый может судить обо мне по моим действиям и понять, насколько ложны были те обвинения. Как и другие.

И если вы хотите получить большую ясность с какими замаскированными медиа-инструментами все больше и больше работают в Москве, я советую вам проанализировать используемые ими два телевизионных канала, так называемых проевропейских. Есть телевизионные посты, которые, с одной стороны, требуют европейского финансирования, с другой стороны, работают по этим схемам политического преследования со стороны российских спецслужб. Я думаю, что год выборов принесет нам большую ясность в отношении некоторых людей, которые работают в интересах этих служб. Им все тяжелее прятать свою деятельность, они уже засветились», добавил Влад Плахотнюк.