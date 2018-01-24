Браконьера с шикарным уловом поймали в заповедной зоне озера Белеу

Мужчину с нелегальным уловом задержали в зоне заповедника "Прутул де Жос".

Нарушителя поймали пограничники из села Брынза Кагульского раойна. В пограничной зоне они задержали с богатым уловом жителя села Слобозия Маре. Мужчина поставил 300 метров сетей на озере Белеу, находящегося под защитой государственного заповедника "Prutul de Jos". Любая рыбалка здесь запрещена.

Добычей молодого человека стали 63 килограмма рыбы, которую он планировал продать. За этот месяц его уже во второй раз ловят на браконьерстве в заповедной зоне. Мужчине выписали штраф в 600 леев. У него конфисковали незаконный улов и сети.