Ион Чебан: Через дополнения в Кодекс телевидения и радио была нарушена Конституция

Помимо многочисленных нарушений национального законодательства путем внесения дополнений в Кодекс телевидения и радио, которыми были изъяты права на ретрансляцию некоторых программ российских телеканалов на территории Республики Молдова, была нарушена и Конституция для того, чтобы сделать то, что не хотел сделать президент Республики Молдова. Об этом заявил секретарь президента Республики Молдова Ион Чебан в ходе публичных дебатов на тему: „Закон анти-пропаганды”: необходимость, преимущества и риски”, организованных Информационным агентством IPN и Radio Moldova.

В ходе дебатов Ион Чебан сказал, что на недавней встрече главы государства с послами, аккредитованными в Кишиневе, в том числе США и ЕС, они отметили, что выступали и продолжают выступать против такого рода запретов, хотя он считает, что Запад сыграл определенную роль в этом деле. Ион Чебан заявил, что является сторонником „цензуры” на пульте дистанционного управления, когда человек выбирает передачу, которая ему нравится, смотрит то, что его интересует и это единственный правильный подход.

Секретарь президента отметил, что то, что было сделано, является серьезным нарушением прав человека, потому что каждый имеет право на информацию. „Есть законодательство, которое предусматривает свободу выражения мнения и не нужно, чтобы кто-то вмешивался и давал те или иные оценки. Потому что мы можем точно так же оценить как релевантные или нерелевантные некоторые телеканалы из других частей мира, к которым имеет доступ сегодня широкий круг зрителей, в том числе из Молдовы. Мы должны позволить людям решать самим, какие передачи и телеканалы они предпочитают смотреть”, - отметил Ион Чебан.

Он считает, что это было сделано для того, чтобы закрыть многие телеканалы, в том числе местные, которые ретранслировали большую часть российских программ, а из-за новых изменений не смогут реализовать отечественный продукт, как того требует закон. „Начинается с закрытия того, который вам не нравится. Я был и остаюсь на позиции, что право на существование должно иметь любой телеканал, независимо от редакционной политики. Но это не означает, что мы должны выступать за закрытие этих телеканалов”, - сказал секретарь президента.

По мнению Иона Чебана, изменения в аудиовизуальное законодательство было сделано для того, чтобы напрячь отношения со стратегическим партнером - Российской Федерацией и для того, чтобы продвигать интересы западных партнеров. По его словам, зарубежный телеканал меньше влияет на гражданина, чем его подкуп, который широко практикуется в Республике Молдова. „В конце концов, все это дело будет работать как бумеранг для власти, даже если она хотела угодить кому-то на Западе. Мы претендуем на то, что живем в демократической стране, соответственно, мы должны иметь демократические подходы”, - сказал в заключении Ион Чебан.

Дополнения в Кодекс телевидения и радио, посредством которых запрещается ретрансляция некоторых зарубежных программ, были приняты парламентом 12 декабря 2017 года. Промульгирование новых законодательных норм было сделано после того, как Конституционный суд временно отстранил от должности президента Республики Молдова, который заявил, что не утвердит их.

86 публичные дебаты на тему „Закон анти-пропаганды: необходимость, преимущества, риски” из цикла „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов” организованы при поддержке Фонда Ханнса Зайделя.