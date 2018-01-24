Партия социалистов рассматривает вариант создания коалиции с партией Плахотнюка

Партия социалистов не исключает вероятность создания «промолдавской» коалиции с Демпартией после выборов 2018 года.

Об этом заявил в эфире телеканала TV8 депутат ПСРМ Владимир Цуркан, цитируемый агентством "ИНФОТАГ".

По его словам, сотрудничество с ДПМ зависит от личности, которая возглавляет эту партию. Если партию покинет ее председатель Владимир Плахотнюк, то сотрудничество вполне возможно.

«В ДПМ есть нормально мыслящие государственники и люди с опытом. Решение будет принято внутри партии (ПСРМ - "И.") и обсуждение будет идти вокруг этого вопроса (вопрос о лидере ДПМ - "И.")», - пояснил он.

По его утверждению, Партия социалистов не исключает вероятности создания промолдавской коалиции с ДПМ после выборов 2018 г.

Владимир Цуркан является членом Республиканского совета Партии социалистов и депутатом этой партии, фактическим лидером которой является Игорь Додон.