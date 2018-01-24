Каковы планы МВД на 2018 год?

В минувший четверг правительство одобрило новую концепцию работы полиции, рассчитанную на двухлетний период.

На протяжении последнего года власти предприняли серию усилий по улучшению имиджа полиции в глазах населения и продвижению реформ. В 2018 г. органы внутренних дел также ждёт много изменений.

Новый инспекторат и техника от Motorola

Одна из главных задач новой концепции – сокращение уровня преступности и обеспечение общественного порядка в Молдове. Документ предполагает вовлечение в эту деятельность населения и содержит международные практики в данной области. «Путем внедрения этой концепции мы хотим изменить отношение людей к органам правопорядка, чтобы они поняли, мы занимаемся не только преследованиями. Для нас это очень важно», - объясняет идею документа глава МВД Александр Жиздан. По его словам, пилотный проект концепции уже внедрили в Сынжерейском, Новоаненском и Кагульском районах, а также в Кишиневе.

В числе других намеченных планов - начало работ по возведению в столице Интегрированного центра по подготовке сотрудников МВД в сфере применения законодательства. Постановление правительства об этом утверждено на минувшей неделе и уже опубликовано. Здание построят на земельном участке (который находится в ведении МВД) в Кишиневе, на ул. Н.Димо, 30. Центр будет включать все необходимые условия для обучения и повышения квалификации офицерского состава. Проект, финансируемый Евросоюзом и США, рассчитан на четыре года.

Также МВД планирует создать в своей структуре Инспекторат внутренней безопасности и антикоррупции, деятельность которого будет касаться административной системы МВД. Он позаботится о защите персонала и информации, являющейся государственной тайной, от всего, что может поставить под угрозу безопасность системы внутренних дел. В его компетенцию также намерены включить надзор и контроль над тем, как персонал соблюдает законодательство и служебную дисциплину. Новая структура будет противостоять проявлениям коррупции и конфликтов интересов, в которых могут быть задействованы сотрудники МВД.

Проект об организации и функционировании инспектората вынесен на публичное обсуждение, которое продлится до конца января. Новый инспекторат будет подчиняться непосредственно министру внутренних дел, к полномочиям которого отнесено назначение и увольнение руководителя этой структуры. Инспекторат намерены создать путем реорганизации действующей Службы внутренней безопасности и борьбы с коррупцией МВД. Сегодня здесь работают около 100 сотрудников и предлагается, чтобы персонал нового подразделения насчитывал столько же человек. В проекте отмечается, что расходы, которые понадобятся для реорганизации, не существенны.

В 2018 г. МВД рассчитывает отремонтировать более 200 полицейских участков по всей стране. По словам министра Александру Жиздана, приоритет будет отдан инспекторатам в сельской местности, где стражи правопорядка чаще всего вынуждены нести службу в неподобающих условиях. В населенных пунктах, где здание участка арендуется и не принадлежит МВД, закон запрещает проводить ремонтные работы. В настоящее время в министерстве рассматривают варианты, которые позволят решить эту проблему.

Кроме того, планируется приступить к внедрению проекта по созданию в полиции надежной системы связи для оперативных целей. Для его реализации и расширения существующей сети Tetra на национальном уровне министерство подписало контракт с компанией Motorola. Также МВД получит оборудование для развития службы связи и других подразделений. Стоимость проекта – около 6,9 млн евро. Планируется его реализовать к 2020 г., а расходы будут покрыты из средств, предоставленных ЕС для реформы полиции.

Полиция привлекает молодежь и «соседей»

На протяжении последнего года руководство МВД и Генерального инспектората полиции (ГИП) уделяло много внимания имиджевым мероприятиям, которые планируется продолжить и в 2018 г. Одной из наиболее успешных здесь считают кампанию «За кулисами полиции», которая направлена на привлечение волонтеров и молодежи из сельской местности на работу в полиции, а также информирование о ее роли и задачах.

В результате многие молодые люди подают заявления о трудоустройстве в ГИП и о зачислении на учебу в Академию полиции. Те же, кто еще не достиг необходимого возраста, становятся добровольными помощниками стражей правопорядка. В 2018 г. полиция рассчитывает на существенный приток персонала со стороны молодежи, ведь сегодня в МВД вакантны более 500 мест. С наибольшим дефицитом кадров сталкиваются в Кагульском и Чимишлийском районах, в Басарабяске и Кишиневе.

Другая информационная кампания инициирована полицией, студентами-добровольцами из госуниверситета и общественной ассоциацией INVENTO. Она охватывает детей из Дубоссарского, Хынчештского, Криулянского, Новоаненского, Чимишлийского и Ниспоренского районов. Прошедшие спецподготовку студенты рассказывают подросткам о рисках детской преступности и ее негативных последствиях, требованиях закона, а также дают рекомендации по недопущению межличностных конфликтов. Дети затем распространяют полученные знания в своих школах.

Полиция продолжает развивать и проект «Соседский контроль», привлекая граждан к предотвращению преступлений. Он подразумевает открытие участков в разных населенных пунктах в сотрудничестве с местными властями и жителями. По данным ГИП, с момента запуска проекта были открыты и успешно работают более 2 000 участков «Соседского контроля», благодаря которым предотвращено немало преступлений. Граждане проявляют свою активность, сообщая о любой подозрительной деятельности или опасной ситуации в местности, где они живут.

Как и в минувшем году, полицейских можно будет встретить за не совсем привычными занятиями. К примеру, в ноябре сотрудники управления полиции муниципия Кишинев посадили более 400 саженцев разных видов деревьев. Подобные мероприятия состоялись во всех секторах столицы, в них были задействованы участковые полицейские. Среди приоритетов в ГИП называют также профессиональную подготовку и совершенствование навыков полицейских.

В МВД ждут жалоб на «оборотней в погонах»

Эксперты, в свою очередь, рекомендуют руководству МВД усилить борьбу с коррупцией, не дожидаясь появления нового инспектората. Уже в этом году НЦБК взял под стражу нескольких «оборотней в погонах». В частности, при получении 4000 леев был взят под стражу участковый инспектор из Кишинева, который вымогал взятку в обмен на обещание не дать хода уголовному делу. В результате спецоперации были задержаны с поличным трое полицейских Южного патрульного батальона, подозреваемых в пассивной коррупции. Их разоблачили после жалобы водителя, который был пойман пьяным за рулем и не захотел заплатить 200 долларов за отказ от составления протокола.

Именно вокруг патрульной службы чаще всего разворачиваются коррупционные скандалы. В МВД, похоже, проблему признают. Министр Александру Жиздан на недавней пресс-конференции рассказал о злоупотреблениях со стороны некоторых полицейских в отношении водителей и призвал последних уведомлять МВД о действиях патрульных офицеров. Глава МВД заверил в том, что каждая жалоба будет объективно проанализирована с принятием необходимых мер. На том же брифинге министр признал рост числа жалоб со стороны водителей, особенно в последние месяцы. В общей сложности было подано порядка 116 жалоб.

Кроме того, эксперты обращают внимание на ряд моментов, которые сделают реформу более эффективной и помогут добиться доверия граждан. Так, экономист Независимого аналитического центра Expert-Grup Юрие Моркотыло недавно представил исследование «Бюджетные расходы для полиции», в котором сделан вывод, что реформирование МВД, которому был дан старт в 2010 г., пока не привело к желаемым результатам. Отмечается, что по количеству расходов на полицию Молдова находится на уровне европейских стран, однако в РМ на 100 тыс. граждан приходится шесть убийств, в то время как в Западной Европе этот показатель варьирует на уровне одного-двух.

Моркотыло говорит, что с 2004 по 2009 гг. ассигнования на полицию росли намного быстрее, чем после начала реформы ведомства. «В этот период расходы выросли на 40%, но и число убийств сократилось на 35%. С 2010 г. рост расходов на полицию практически прекратился, а количество убийств сократилось при этом только на 20%», - отмечает эксперт. По его словам, цель реформы заключалась в том, чтобы при тех же расходах эффективность деятельности полиции повысилась, однако этого пока не получилось.

Expert-Grup также напоминает, что недавно в СМИ была опубликована ошибочная информация, согласно которой государство тратит на полицию больше, чем на здравоохранение и образование вместе взятые. В реальности, согласно исследованию, расходы на полицию в прошлом году составили 1,5 млрд. леев или 1,5% от ВВП. В то же время на образование и медицину потрачено более 10 млрд. леев или 7-8% от ВВП.

Эксперты рекомендуют властям и МВД сконцентрироваться на внедрении информационных технологий в деятельность полиции. По мнению аналитиков Expert-Grup, это поможет сделать работу стражей правопорядка более прозрачной и повысить уровень доверия со стороны населения.