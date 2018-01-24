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В Госдуме России обсудят положение СМИ в Молдове
24.01.2018

Запрет на ретрансляцию информационных и аналитических программ в Молдове будет рассмотрен в Госдуме России. Произойдет это в среду на пленарном заседании. Российские парламентарии обсудят проект заявления депутатов о недопустимости дискриминации российских средств массовой информации в нашей стране.

Запрет на ретрансляцию информационных и аналитических программ в Молдове будет рассмотрен в Госдуме России. Произойдет это в среду на пленарном заседании. Российские парламентарии обсудят проект заявления депутатов о недопустимости дискриминации российских средств массовой информации в нашей стране.

Депутаты также призвали ООН, Совет Европы и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе дать оценку принятому закону. Кроме того, парламентарии рекомендовали правительству России разработать комплекс мер, направленных на предоставление населению Молдовы других способов получения доступа к российским новостным телепередачам.

В конце декабря 2017 года молдавский парламент повторно принял отклоненный президентом закон по борьбе с "иностранной пропагандой". Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных и других программ разрешена.


 
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