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Актер Андрей Гайдулян отправляется покорять Голливуд
24.01.2018

Популярный российский актер молдавского происхождения Андрей Гайдулян, прославившийся после роли в ситкомах «СашаТаня» и «Универ» собирается сделать карьеру в Голливуде. Признания российского зрителя ему оказалось мало.

В вопросе покорения американской «Фабрики грез» у актера уже есть успехи. В частности, он успел сняться в одном из голливудских кинофильмов, в котором сыграл гениального профессора, спасающего Землю от уничтожения, пишет vladtime.ru

Сам Гайдулян признается, что фильм с его участием не является высокобюджетным, однако благодаря ему Андрей получил опыт работы с зарубежными мэтрами. Актер не сомневается, что шансы на звездную карьеру в Лос-Анджелесе у него есть. 

Насколько его надежды соответствуют истине, будет ясно в будущем. 

Андрей добавил, что его статус разведенного мужчины пока остался неизменным. После расставания с Дианой Очиловой, новой возлюбленной у него не появилось. Поклонники не исключают, что новую любовь Гайдулян надеется найти за океаном.


 
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