Очередной опрос подтвердил лидерство Додона в рейтинге доверия граждан

На протяжении более чем года с момента вступления в должность Игорь Додон продолжает уверенно занимать первую строчку рейтинга политиков, которым граждане нашей страны доверяют больше всего.

Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса общественного мнения, который был представлен сегодня в Кишиневе. Согласно ему, 52,9% опрошенных заявили, что больше всего доверяют президенту страны. На втором месте с большим отрывом Майя Санду – 19,3%. На третьем – Павел Филип с 4,5%, что почти в 12 раз меньше, чем показатель доверия президенту, передает aif.md

Стабильно высоким является не только личный рейтинг доверия Игоря Додона, но и рейтинг доверия президентуре. Так, администрация президента получила 51,6% доверия граждан и поднялась за последние месяцы еще на несколько строчек, стабильно обосновавшись на втором месте, после церкви, которая традиционно занимает первое место. Напомним, что при правлении Николая Тимофти президентура занимала последнее место в рейтинге доверия к государственным институтам.

Исследование проводилось Ассоциацией социологов и демографов Молдовы в период со 2 по 18 января 2018 года. В нем приняли участие 1783 респондента из 91 населенного пункта страны. Погрешность составляет +/-2,4%.